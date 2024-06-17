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Чемпионат Европы по футболу 2024

Колосков оценил дебют Тедеско на Евро-2024

17 Июня 2024 • 23:00 Комментировать

Экс-глава РФС Вячеслав Колосков отреагировал на поражение сборной Бельгии в матче со Словакией на Евро-2024.

«Сегодняшний день богат на неожиданные результаты. Конечно, Бельгия уже не та, что 4 года назад, но Словакию обыграть им было по силам. Как оценю дебют Тедеско на чемпионате Европы? Никак. Мне судьба Тедеско в сборной Бельгии безразлична», - приводит его слова «РБ Спорт».

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч был забит уже на 7-й минуте. Ранее главный тренер бельгийцев Доменико Тедеско возглавлял московский «Спартак».

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Вячеслав Колосков Сборная Бельгии Сборная Румынии ещё теги
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