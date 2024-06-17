Лоботка высказался после победы над Бельгией

Полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка дал комментарий после победы над Бельгией. Именно Лоботка был признан лучшим игроком поединка.

«Может быть, нам немного повезло, но мы стремились к победе. Конечно, я рад награде лучшему игроку, но ещё больше я рад победе. Счёт минимальный, но нельзя рассчитывать на победу с большей разницей в игре против такой команды. Это определённо хороший старт турнира для нас», - сказал Лоботка в интервью для пресс-службы УЕФА.

Во втором туре группового этапа чемпионата Европы сборная Словакии сыграет против Украины. Матч пройдёт в пятницу, 21 июня.