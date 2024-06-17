Тедеско прокомментировал сенсационное поражение Бельгии

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско дал комментарий после поражения от Словакии в первом матче на чемпионате Европы. Как известно, «красные дьяволы» уступили со счётом 0:1.

«Мы хорошо готовились. Сегодня нам нужно было забить, и тогда никаких проблем не было бы. Единственное, что нам не удалось, - это реализация моментов. У нас их было много. Конечно, футболисты разочарованы.

Я знал, что когда-нибудь мы проиграем. К сожалению, это произошло сегодня. Я мало что могу сказать игрокам, чтобы игра стала лучше, ведь мы создали много моментов», - слова Тедеско приводятся на сайте УЕФА.

Напомним, что Тедеско как тренер сборной Бельгии проиграл впервые.