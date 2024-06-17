Сборная Франции повела в матче с Австрией благодаря автоголу

В конце первого тайма матча Евро-2024 Австрия - Франция был открыт счёт. Усман Дембеле получил мяч в подарок от соперника на правом фланге, но в обводке не добился ничего. Тем не менее, форвард выиграл подбор и оставил мяч Килиану Мбаппе, который продавил оппонента и с правого края штрафной от лицевой линии выполнил прострел «во вторую линию», а там защитник Максимилиан Вебер подставил голову, срезав мяч в дальний угол своих ворот.

Автогол и 0:1 на табло. Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.