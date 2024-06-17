Рианчо: «В матче с Румынией сборная Украины сыграла ужасно»

Сборная Украины плохо провела матч с командой Румынией, однако для команды Сергея Реброва еще ничего не потеряно. Об этом сказал экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо.

«В матче с Румынией сборная Украины ужасно сыграла. Им не хватало скорости, сыгранности. Непонятно, что именно случилось. Я думаю, они еще смогут улучшить свое положение. Уверен, Ребров исправит ситуацию»? - приводит слова испанского специалиста «РБ Спорт».

Украинская команда крупно уступила Румынии в своем стартовом поединке в рамках Евро-2024. Подопечные Реброва пропустили трижды, при этом забить не смогли ни разу.

Впереди Украину ждут матчи со Словакией и Бельгией, которые 17 июня играли между собой. Сенсационную победу одержала команда Словакии.