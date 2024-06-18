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Чемпионат Европы по футболу 2024

Португалия – Чехия: Роналду и кто ещё выйдут в стартовых составах на матч Евро-2024

18 Июня 2024 • 09:00 Комментировать
Португалия
...
Чехия
1 1.50 X 4.60 2 6.80
Через 11 ч. 51 мин.

В последнем матче первого тура группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Португалии и Чехии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на эту встречу.

Португалия: Кошта, Мендеш, Диаш, Пепе, Канселу, Витинья, Пальинья, Фернандеш, Леау, Роналду, Силва.

Чехия: Штанек, Журасек, Крейчи, Хранак, Голеш, Цоуфал, Барак, Провод, Соучек, Шик, Кухта.

Предыдущие два очных матча сборные Португалии и Чехии провели в 2022 году в Лиге наций. Тогда в домашней встрече «европейские бразильцы» забили два безответных гола, а в гостевой – четыре.

Игра между Португалией и Чехией на чемпионате Европы 2024 года состоится сегодня, 18 июня, в 22:00 по московскому времени. За текстовой онлайн-трансляцией можно будет наблюдать здесь.

Кирилл Иванцов

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