​Пономарёв: «Сомневаюсь, что у сборной России были бы шансы на Евро-2024»

Сборная России не попала на Евро-2024 в силу известных политических причин, но ветеран советского и российского футбола Владимир Пономарёв считает, что даже в случае участия ничего путного она бы не добилась.

В 2021 году российская сборная участвовала в главном европейском футбольном форуме, но не смогла выйти из группы - и так, в принципе, было почти всегда, когда российская команда пробивалась на чемпионат Европы.

- Сомневаюсь, что у сборной России были бы шансы на этом турнире. Нужно иметь высококлассных игроков, чтобы участвовать в таких соревнованиях. А у российской команды лучшие игроки — это Пиняев и Обляков, - цитирует слова Пономарёва Betonmobile.ru.

Лучшее выступление российской сборной на Евро - бронзовые медали в 2008 году.