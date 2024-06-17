Титов предрек Хорватии трудности на Евро-2024

Сборная Хорватии может неприятно удивить и бесславно завершить свой путь на Евро-2024, заявил бывший капитан московского «Спартака» Егор Титов.

"Жалко вот это поколение хорватов и Модрича, что для них все может бесславно закончиться. Потому что им будет очень непросто после поражения от Испании. Терять очки им уже нельзя», - приводит слова ветерана «РБ Спорт».

В своем дебютном матче на Евро хорваты крупно проиграли испанцам со счетом 0:3, трижды пропустив еще в первом тайме.

Во втором туре группового этапа команда Златко Далича встретится с Албанией, а затем ее ждет поединок против Италии.