Гол Бельгии на Евро-2024 отменили благодаря датчику внутри мяча

Сборная Бельгии огорчила своих фанатов, проиграв в понедельник Словакии на Евро-2024 со счётом 0:1. Бельгийцы создали у чужих ворот множество моментов, но забить чистый гол они так и не смогли. Ромелу Лукаку дважды отправлял мяч в сетку, но в первом случае зафиксировали офсайд, а во втором – нарушение правил в виде игры рукой.

Стоит подробнее остановиться на эпизоде с отменой второго гола Ромелу Лукаку. Его не засчитали, поскольку в ходе атаки Луис Опенда, который потом отдал пас на Лукаку под удар, коснулся мяча рукой. Касание было незначительным, и его ВАР определил благодаря новой технологии. Внутри мяча есть датчик, который фиксирует касания по мячу 500 раз в секунду. Именно этот датчик помог уловить звуковую волну от незначительного касания. Вот такой современный футбол.