Определён лучший игрок матча Бельгия – Словакия

На чемпионате Европы – 2024 в понедельник состоялся матч между сборными Бельгии и Словакии. Игра завершилась сенсационной победой словацкой национальной команды с минимальным счётом 1:0.

Согласно информации на официальном сайте УЕФА, лучшим игроком матча стал полузащитник сборной Словакии Станислав Лоботка. Футболист не забил, но внёс серьёзный вклад в победный результат своей команды. Лоботка показал 90% точности передач и преодолел дистанцию в 12,1 километра.

Второй матч на Евро-2024 сборная Словакии проведёт в пятницу, 21 июня. В этот день команда будет играть против Украины.