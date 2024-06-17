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Чемпионат Европы по футболу 2024

Тедеско впервые проиграл как тренер сборной Бельгии

17 Июня 2024 • 21:41 Комментировать
Бельгия
0:1
Словакия

Сборная Бельгии создала много моментов в понедельничном матче против Словакии на чемпионате Европы, но всё-таки проиграла со счётом 0:1. Стоит отметить, что для Доменико Тедеско это первое поражение в качестве главного тренера «красных дьяволов».

В 15 играх у руля бельгийской национальной сборной Тедеско показал такие результаты: 10 побед, 4 ничьи, 1 поражение.

Напомним, что в России прекрасно знают Доменико Тедеско по работе со «Спартаком» в 2019-2021 годах.

Теперь Доменико Тедеско будет готовить сборную Бельгии ко второй игре Евро-2024 против Румынии. Этот матч пройдёт в субботу, 22 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Доменико Тедеско

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