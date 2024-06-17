Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями от победы сборной Словакии над Бельгией.

- Первая сенсация на Евро – победа Словакии над Бельгией. Результат матча логичен?

- Не сказал бы. Все-таки бельгийцы были сильнее. Лукаку – такой мастер. Сколько у него было моментов! Я не говорю о том, что он два раза забил и судья отменил эти голы из-за нарушений. Бельгийцы контролировали игру, но чего-то им не хватало. Не было какой-то остроты, запаса прочности, солидности, что было раньше. В играх с такими соперниками нужно контролировать всю игру, забивать в начале матча и потом уже играть по результату спокойно, без нервов и дожимать такие сборные. Но получилось то, что мы увидели. Это очень неожиданный результат. Все-таки в бельгийской команде собраны звездные футболисты.

- Словаки удивили своей смелой игрой? Обычно в стартовом матче присутствует какой-то мандраж, но его не было заметно.

- У словаков всегда была крепкая сборная, хотя в ней нет каких-то ярких футболистов. Но там каждый знает свой маневр, что ему делать на поле. Команда дисциплинировано играет в обороне, с хорошей самоотдачей. В общем, крепкий середняк.

- Какие у этой сборной перспективы?

- Сейчас уже неплохие. У нее в группе еще Румыния и Украина. Бельгия стояла особняком. Сейчас все в руках словаков.

- Кто в этой группе пройдет в плей-офф, если судить по первым матчам?

- Мне румыны очень понравились. Если Бельгия будет с ними так же играть, то ей тоже ничего не светит. Думаю, дальше пройдут румыны и словаки.

- Этот чемпионат Европы достаточно конкурентный. Это следствие увеличения участников турнира?

- Мне показалось, что немцы на три головы были сильнее шотландцев. Испанцы победили 3:0, хотя нельзя сказать, что это было по игре, потому что хорваты тоже неплохо действовали. У них были хорошие моменты, но они не забили. Англия не впечатлила. Но там Беллингем все решает. Итальянцы понятно, что выйдут из группы, а если повезет – пройдут подальше. Но не сказал бы, что это главные фавориты турнира. Интересно посмотреть, как выглядит Франции и Португалия.

- Подметили для себя что-то новое в тех матчах, что видели?

- Кардинально нового ничего не увидел. Но очень впечатлила Германия. Это была игра явного фаворита в борьбе за первое место. Испания хоть и выиграла крупно, но там даже контроль мяча был больше у хорватов. От Англии ждал большего. Зато румыны очень понравились. Сначала они играли настороженно, даже побаивались, а потом увидели, что ничего такого Украина из себя не представляет.

Елена Григорьевская