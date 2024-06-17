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Чемпионат Европы по футболу 2024

Муки Лукаку и ку-ку, Доку: Из-за кого сборная Бельгии напоролась на фиаско в первом туре

17 Июня 2024 • 21:33 Комментировать
Бельгия
0:1
Словакия

Национальные команды Бельгии и Словакии сошлись лицом к лицу (скорее лицами к лицам) в очередном матче группового этапа Евро-2024. И итог оказался не тем, какой многие ожидали.

Но чему тут удивляться? Бельгийская сборная годами приучала всех к тому, что не оправдывает вручаемых ей авансов. В общем, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, из-за кого Бельгия проиграла Словакии.

Статистика матча: владение мячом – 56:44, удары по воротам – 14:10, в створ – 5:4, угловые – 5:7.

Максимальное количество оценочных баллов – 10 (оценка в начале матча – 6,0).

Протокол игры  
Бельгия0:1Словакия
  7'Шранц Иван (0:1)
Кастельс КоэнКастань ТимотиФас ВаутДебаст ЗеноКарраско Янник 84' (Лукебакио Доди ( 84'  85') Мангаля Орель  29' 57' (Бакайоко Жоан ( 57') Онана АмадуДоку Жереми 84' (Опенда Лои ( 84') Де Брёйне КевинТроссар Леандро 74' (Тилеманс Юри ( 74'  76') Лукаку Ромелу
Запасные: Селс МатцВранкс АстерКамински ТомасВермирен АртурВитсель АксельКюйпер МаксимТеате АртурДе Кетеларе ШарльВертонген Ян
Дубравка МартинПекарик ПетерВавро ДенисШкриньяр МиланГанцко ДавидКуцка ЮрайЛоботка СтаниславДуда Ондрей 90' (Оберт Адам ( 90') Шранц Иван  41' 81' (Дурис Давид ( 81') Боженик Роберт 70' (Суслов Томаш ( 70') Гараслин Лукаш 70' (Стрелец Давид ( 70')
Запасные: Коша СебастьянРодак МарекРиго ТомашРавас ГенрихДьомбер НорбертГрошовски ПатрикВернон де МаркоБенеш ЛаслоСейер ЛеоТупта ЛюбомирБеро Матуш
17 июня. Стадион "Дойче банк Парк".

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА МАТЧА БЕЛЬГИЯ – СЛОВАКИЯ

РОМЕЛУ ЛУКАКУ – 7,0. Ужасный в эмоциональном плане матч для Лукаку. Ему персонально не привыкать быть убийцей моментов и крушителем надежд. Обработка – уровня любительского футбола. А потом – два незасчитанных забитых гола. По второму мячу к персоне Ромелу вопросов вообще нет – он не виноват, что Опенда потрогал мяч рукой. Отсюда и накинутый балл к оценке. Но забивая первый «левый» гол, Лукаку офсайдом украл гол у своей команды.

ЯННИК КАРРАСКО – 6,5. На левом фланге обороны чувствовал себя неуютно. Ему всё-таки атака к душе ближе. Неслучайно заброс в конце первого тайма на Лукаку он выписал безупречно – Карраско вперёд смотрит, вот где его любимая стезя. До перерыва левый фланг бельгийцев просел капитально, Пекарик там не замечал своего зеркального оппонента по расстановке. Тедеско стоит хорошенько подумать, определять Карраско в линию защиты на следующий матч с Румынией.

ЖЕРЕМИ ДОКУ – 6,5. Правый фланг обороны Бельгии также хромал, причём именно оттуда единственный легитимный гол родился. Обрезка Доку под прессингом нивелировала его предшествовавший спурт к чужой штрафной площадке. Да и в последствиях своих дриблинговых забегов Доку прибавлять надо. Чтоб они регулярно увенчивались чёткими ключевыми передачами или голами.

Ограничимся вышеназванными ребятами, не будем другим сыпать соль на рану. Тот же де Брёйне пусть доказывает свою звёздность в оставшихся двух турах. Чтобы только они не оказались оставшимися матчами Бельгии на турнире.

Кирилл Иванцов

От кого зависит, выйдет ли сборная Бельгии в плей-офф Евро-2024?
От Лукаку От судей От Тедеско
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