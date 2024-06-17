Лукаку вошёл в историю Евро

В понедельник сборная Бельгии неприятно удивила своих болельщиков поражением от Словакии со счётом 0:1. По ходу игры нападающий Ромелу Лукаку забил два гола, но ни один из них не был засчитан. Первое взятие ворот арбитр отменил из-за положения «вне игры», а второе – из-за нарушения правил (игра рукой) в ходе атаки.

Как сообщает Stats Foot, Лукаку стал первым игроком в истории Евро, у которого ВАР «отобрал» два гола в одном матче.

Следующий матч на чемпионате Европы - 2024 сборная Бельгии проведёт в субботу, 22 июня. В этот день команда Доменико Тедеско будет играть против Румынии.