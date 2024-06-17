Победу Словакии над Бельгией можно считать главной сенсацией в истории Евро

В понедельник на чемпионате Европы грянула большая сенсация – сборная Бельгии проиграла Словакии с минимальным счётом 0:1. Как сообщает Men in Blazers, в истории Евро ещё не было таких сенсаций, если отталкиваться от разницы команд по месту в рейтинге ФИФА.

Бельгия сейчас занимает в рейтинге ФИФА третье место, а Словакия – 48-е. Впервые на чемпионате Европы команда обыграла другую команду при таком отставании от неё в рейтинге ФИФА.

Добавим, что во втором туре чемпионата Европы сборная Бельгии сыграет против Румынии (22 июня), а Словакия – против Украины (21 июня).