Мбаппе – в основе: Австрия и Франция назвали стартовые составы

Понедельничную программу на Евро-2024 будет закрывать матч между сборными Австрии и Франции. Стартовые составы команд на игру уже известны, приводим их ниже.

Состав сборной Австрии: Пенц, Пош, Дансо, Вебер, Мвене, Зайвальд, Забитцер, Баумгартнер, Лаймер, Гриллич, Грегорич.

Состав сборной Франции: Меньян, Тео Эрнандес, Салиба, Упамекано, Кунде, Канте, Гризманн, Рабио, Мбаппе, Дембеле, Тюрам.

Матч между сборными Австрии и Франции стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.