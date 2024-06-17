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Чемпионат Европы по футболу 2024

Есть первая сенсация Евро-2024: Бельгия с отменённым дублем Лукаку попала на поражение от Словакии

17 Июня 2024 • 20:57 Комментировать (2)
Бельгия
0:1
Словакия
окончен

Сборная Бельгии свой первый матч на Евро проводила против национальной команды Словакии. Ранее в этой группе Румыния разгромила Украину со счётом 3:0.

Протокол игры  
Бельгия0:1Словакия
  7'Шранц Иван (0:1)
Кастельс КоэнКастань ТимотиФас ВаутДебаст ЗеноКарраско Янник 84' (Лукебакио Доди ( 84'  85') Мангаля Орель  30' 58' (Бакайоко Жоан ( 58') Онана АмадуДоку Жереми 84' (Опенда Лои ( 84') Де Брёйне КевинТроссар Леандро 74' (Тилеманс Юри ( 74'  76') Лукаку Ромелу
Запасные: Селс МатцВранкс АстерКамински ТомасВермирен АртурВитсель АксельКюйпер МаксимТеате АртурДе Кетеларе ШарльВертонген Ян
Дубравка МартинПекарик ПетерВавро ДенисШкриньяр МиланГанцко ДавидКуцка ЮрайЛоботка СтаниславДуда Ондрей 90' (Оберт Адам ( 90') Шранц Иван  41' 81' (Дурис Давид ( 81') Боженик Роберт 70' (Суслов Томаш ( 70') Гараслин Лукаш 70' (Стрелец Давид ( 70')
Запасные: Коша СебастьянРодак МарекРиго ТомашРавас ГенрихДьомбер НорбертГрошовски ПатрикВернон де МаркоБенеш ЛаслоСейер ЛеоТупта ЛюбомирБеро Матуш
17 июня. Стадион "Дойче банк Парк".

Бельгийской сборной прочили крупные успехи начиная с 2014 года – прямо победы на чемпионатах мира и Европы. Золотое поколение и всё такое. Но оно уже на сходе. 30+ лет тем же Лукаку, де Брёйне и Карраско. Не шибко моложе Троссар. Зато есть молодая звёздочка Доку.

В июньских товарищеских матчах Словакия проштамповала победы 4:0 над Сан-Марино и Уэльсом. Поскромнее Бельгия разобралась в подобных встречах с Черногорией и Люксембургом – там были зафиксированы счета 2:0 и 3:0 соответственно.

От Словакии подвигов на Евро-2024 не ждали. Войти в клинч, побиться, побороться, упереться – это да. Выбраться в плей-офф – вполне реально, тем более с нынешней системой прохода. Разве не по силам Словакии обойти в таблице Румынию и Украину?

Ну что же, про игру теперь. Доку быстро включил скорость из центра поля, вошёл в штрафную по правой зоне и отдал передачу на подступы к вратарской. Де Брёйне бить было неудобно, и он в падении проткнул на Лукаку. Ну а Ромелу привычно запорол блестящий шанс, не переиграв Дубравку.

Вскоре новым нереализованным моментом разжились бельгийцы. Тут уже Лукаку не сумел подстроиться под удар, но оставались у «красных дьяволов» ещё варианты на продолжении. Троссар подхватил мяч слева и сделал непонятный наброс, ставший добычей Дубравки. Два оперативных шанса похоронили подопечные Тедеско.

При этом Доку позабыл, что в обороне допускать потерю куда рискованней, чем в атаке. Бельгийцы вбросили аут справа, и Жереми подарил мяч сопернику, слабо покатив на Зебаста. Перехвативший сферу Боженик пяткой отдал на Куцку, тот пробил. Кастельс отразил, но слева с острого угла чётко добавил Шранц.

Словаки вернули должок бельгийцам, потеряв мяч сзади в щекотливой ситуации. То, что «красные дьяволы» не воспользовались ситуацией, уже их проблемы. Дубравка под прессингом де Брёйне спасовал на Троссара. У того была задача закрутить мяч в пустой створ из-за пределов штрафной площади, и Леандро с ней не справился.

Бельгийцы непонятно чем страдали на поле, инициатива находилась у словаков. Ещё в первом тайме пришёл обмен моментами ближе к перерыву. Куцка закинул справа в центр, а Гараслин приложился влёт – Кастельс всё-таки на месте. Ну а у других ворот «чудеса деревянной техники» показал Лукаку, которому был адресован редкий идеальный кросс Карраско.

На второй тайм бельгийцы вышли заряженными после наверняка жёсткого разговора в раздевалке с Тедеско. Но словаки имели свой план с высоким прессингом, сковывая соперников. С другой стороны, это высвобождало пространство для контратак сборной Бельгии. Не забудем о полумоменте номинальных гостей – об ударе Вавро со смещением с левого фланга мимо дальнего угла створа.

Лукаку всё ж забил там, где не забить было очень трудно. Троссар выписал кросс справа на дальнюю штангу, Онана головой то ли ударил, то ли скинул, а Ромелу в падении отправил мяч в ворота с мелкого расстояния. Но и там нашёлся подводный камень. В офсайде находился Лукаку – ВАР всё увидел. А если бы Лукаку не коснулся мяча, был бы гол по правилам?

Около шестидесятой минуты словаки сильно просели. Незасчитанный мяч лишь раззадорил «красных дьяволов». Дубравка потащил попытку Троссара примерно с линии штрафной площади. Лукаку с правого полуфланга пальнул мимо ближнего угла (в похожем эпизоде ещё до своего фиктивного гола Ромелу из похожей позиции не прошил Дубравку).

Ну а когда вратарь словаков оказывался в моменте уже бессилен, подмогу давал Ганцко, блокировавший мяч на ленточке. Бакайоко ударял в том случае. Потом ушли на игровой спад бельгийцы, и словаки могли бы поднажать получше. Момент был у них. Стрелец неудачно филигранно пробил пяткой – Ваут Фас отвёл угрозу на угловой.

Разрозненное давление было со стороны бельгийцев в концовке встречи. Точечное. Де Брёйне подал справа, а Онана не попал головой в угол. Позже свежий Опенда, вышедший на замену, проскочил по левому крылу атаки и выдал суперпрострел мимо всех защитников сборной Словакии на Лукаку. Тот расстрелял чужие ворота. Что это, 1:1?

Нет, 0:1 осталось. Потому что Опенда подыграл себе рукой в развитии атаки. Видеоассистенты подозвали главного арбитра к монитору, и Халил Мелер постановил отменить взятие ворот. Минус два гола сборной Бельгии в исполнении Ромелу Лукаку – и поражение «красных дьяволов» от сборной Словакии. Де Брёйне старался на флажке исправить положение, ускорился, но слабо пробил в руки Дубравке.

Кирилл Иванцов

Нужно ли Тедеско усадить Лукаку на лавку?
Да Нет Пусть поставит его в ворота
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Комментарии (2) Все комментарии
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cabo verde
17 Июня 2024 в 21:20
эх не повезло бельгийцам
но каков де брейне
каждый его пас как на блюдечке
жаль он не получил зм когда сити взял требл

по игре словаки удивили в первом тайме, но во втором откровенно некрасиво валялись в конвульсиях
CELTIC FROST
17 Июня 2024 в 21:04
Лукака - сми шной. Антитотем сборной.
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