Лукаку дважды забил Словакии, но голы не засчитали

В понедельник вечером на чемпионате Европы играют национальные сборные Бельгии и Словакии. В концовке игры бельгийцы сенсационно проигрывают – на табло горит счёт 0:1.

По ходу второго тайма фактурный нападающий Ромелу Лукаку дважды отправлял мяч в сетку ворот сборной Словакии. Впрочем, в первом случае гол отменялся из-за офсайда, а во втором – из-за незначительного касания рукой со стороны Луиса Опенда (в продолжении атаки игрок отдал пас в штрафную площать на Лукаку).

Следить за развитием событий в матче Бельгия – Словакия можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.