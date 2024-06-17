Губерниев: «Лукаку порет и порет»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на происходящее в матче Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии. К 60-й минуте словаки минимально ведут в счёте, а нападающий Ромелу Лукаку упустил уже несколько качественных моментов.

«Лукаку порет и порет… Запарывает моменты с голами и запарывает…» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Следить за матчем между сборными Бельгии и Словакии можно на портале LiveResult – там проходит текстовая трансляция.

Отметим, что в группе Е весте со сборными Бельгии и Словакии выступают команды Румынии и Украины.