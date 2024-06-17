​Сборная Румынии выиграла на чемпионате Европы впервые в 21-м веке

Очень хорошо начала свои выступления на чемпионате Европы сборная Румынии, которая обыграла с крупным счётом Украину - 3:0. Как оказалось, это не только самая крупная победа румынской сборной за всё время участия в финальных стадиях чемпионата Европы, но и первая с 2000 года, то есть, первая победа в 21-м веке.

В последний раз румыны выигрывали на Евро в матче против англичан, в упомянутом 2000-м году, затем были ещё два участия, в 2008 и 2016 годах, но оба раза румыны оставались без побед.

В следующем своём матче румынская сборная сыграет с Бельгией, это случится 22 июня в Кёльне.