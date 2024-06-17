Фанат сборной Англии перебрал с алкоголем и проснулся на пустом стадионе под утро

В воскресенье на чемпионате Европы - 2024 проходил матч первого тура группового этапа между сборными Сербии и Англии. Один из болельщиков английской национальной команды, судя по всему, перебрал с алкоголем и уснул на стадионе в Гельзенкирхене. Сотрудники стадиона не заметили спящего мужчину, и он продолжил спать. В итоге фанат проснулся на пустом стадионе под утро. Дрожа от холода, поклонник сборной Англии записал видео и опубликовал его в социальных сетях.

Напомним, что сборная Англии обыграла Сербию со счётом 1:0. Автором единственного гола стал атакующий полузащитник Джуд Беллингем.