Быстров раскритиковал игроков сборной Украины

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров дал комментарий по поводу результата матча между сборными Румынии и Украины на Евро-2024. Как известно, «трёхцветные» победили со счётом 3:0.

Быстров упрекнул украинских футболистов в низком уровне самоотдачи. По словам экс-игрока сборной России, никто из игроков сборной Украины не показал должный уровень игры.

«Ощущение, будто украинские футболисты вышли не на матч Евро, а на чемпионат водокачки. А румыны сыграли великолепно на фоне ходячих украинцев, которые бродили по полю пешком, перекатывали поперёк мяч и играли без ворот», - цитирует Быстрова Sport24.

Во втором туре группового этапа Евро-2024 сборная Украины будет играть против Словакии, а сборная Румынии – против Бельгии.