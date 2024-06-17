​Ребров: «Это не последний матч, будем анализировать»

Наставник украинской сборной Сергей Ребров прокомментировал неудачный дебют своей команды на чемпионате Европы. Украинцы с треском проиграли румынам со счётом 0:3, но Ребров считает, что это не повод объявлять о катастрофе:

- Мы проиграли сегодня, будем анализировать и думать. Это ведь не последняя игра. Мы уступили сопернику в некоторых компонентах игры. Начало было хорошим, но потом сказалось давление, начались ошибки. У нас топ-игроки, которые сделают правильные выводы и подготовятся к следующей, ещё более важной игре, - цитирует слова Реброва BBC Sport.

Следующий матч Украина сыграет со сборной Словакии.