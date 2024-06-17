Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин высказался после поражения от Румынии в первом матче на чемпионате Европы. Как известно, украинская национальная команда уступила со счётом 0:3.

«Я хочу извиниться. Мы будем готовиться дальше и, надеюсь, сможем исправить ситуацию», - сказал Лунин журналистам после игры, в которой ему пришлось трижды вынимать мяч из сетки своих ворот.

Второй матч на Евро-2024 сборная Украины проведёт в пятницу, 21 июня. Команда Сергея Реброва будет играть против Словакии.

Как известно, на клубном уровне Андрей Лунин представляет мадридский «Реал».