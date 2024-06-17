В BBC не в курсе, что Виктор Прокопенко умер ещё в 2007 году - его «назначили» тренером Украины

После поражения украинской сборной от румын со счётом 0:3 «перл» выдал сайт авторитетного в футбольных делах BBC. Там выдали комментарий наставника украинской сборной, но указали в этом качестве почему-то не Сергея Реброва, а... Виктора Прокопенко.

Для понимания трагикомичности ситуации следует заметить, что в августе исполнятся уже семнадцать лет со дня смерти бывшего наставника волгоградского «Ротора». Сборную Украины Прокопенко тоже тренировал - но это было аж в 1992 году, и было совсем недолго.

После того, как сборная Украины проиграла в своём первом товарищеском матче венграм со счётом 1:3, Прокопенко сложил полномочия.