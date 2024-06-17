Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Словения 1 1
Дания 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Австрия 0 0
Франция 0 0
Польша 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат Европы по футболу 2024

В BBC не в курсе, что Виктор Прокопенко умер ещё в 2007 году - его «назначили» тренером Украины

17 Июня 2024 • 19:49 Комментировать

После поражения украинской сборной от румын со счётом 0:3 «перл» выдал сайт авторитетного в футбольных делах BBC. Там выдали комментарий наставника украинской сборной, но указали в этом качестве почему-то не Сергея Реброва, а... Виктора Прокопенко.

Для понимания трагикомичности ситуации следует заметить, что в августе исполнятся уже семнадцать лет со дня смерти бывшего наставника волгоградского «Ротора». Сборную Украины Прокопенко тоже тренировал - но это было аж в 1992 году, и было совсем недолго.

После того, как сборная Украины проиграла в своём первом товарищеском матче венграм со счётом 1:3, Прокопенко сложил полномочия.


👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сергей Ребров Виктор Прокопенко ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Головин назвал топ-клубы, ради которых готов покинуть «Монако» Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Тренировка Роналду в сборной Португалии вынужденно прерывалась Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой «Зенит» подрезал голкипера у «Спартака» и забирает лидера «Локо», украинский бомбардир едет в «Атлетико»: главные трансферы и слухи недели Зидан вернётся в «Реал» 16 июля - названа причина В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Чернов посоветовал Зиньковскому закусывать, когда тот выдвинул себя в капитаны «Спартака» Карвахаль: Хотел сохранить футболку, но не смог отказать Модричу Стало известно, кто может покинуть «Спартак» в случае прихода Горшкова
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Каменский отреагировал на переход Шипачёва в минское «Динамо» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Румыния Румыния
Украина Украина
3
0
3.40 3.40 2.17
Видео
62 мин
Бельгия Бельгия
Словакия Словакия
1
1
1.74 3.60 5.00
Видео
17.06.24 в 22:00
Австрия Австрия
Франция Франция
6.40 3.75 1.59
Видео
18.06.24 в 19:00
Турция Турция
Грузия Грузия
1.75 3.80 4.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Июня
20:10 · Чемпионат Европы 2024
Быстров раскритиковал игроков сборной Украины
20:00 · Чемпионат Европы 2024
​Ребров: «Это не последний матч, будем анализировать»
19:58 · Чемпионат Европы 2024
Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии 1
19:49 · Чемпионат Европы 2024
В BBC не в курсе, что Виктор Прокопенко умер ещё в 2007 году - его «назначили» тренером Украины
19:47 · Чемпионат Европы 2024
УЕФА предъявил обвинения Сербии
19:38 · Чемпионат Европы 2024
Украина обновила антирекорд Евро
19:13 · Чемпионат Европы 2024
Словакия шокировала Бельгию быстрым голом на Евро-2024
18:59 · Чемпионат Европы 2024
Игрока Шотландии дисквалифицировали на два матча Евро-2024
18:37 · Чемпионат Европы 2024
Игрок Украины Яремчук: «Счёт на табло – 0:3, мы были хуже»
18:37 · Чемпионат Европы 2024
Румыния одержала самую крупную победу на чемпионатах Европы
18:30 · Чемпионат Европы 2024
Бельгия - Словакия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 5
18:21 · Чемпионат Европы 2024
Зинченко: «Стыдно смотреть в глаза болельщикам» 3
18:15 · Чемпионат Европы 2024
Определён лучший игрок матча Румыния – Украина
18:11 · Чемпионат Европы 2024
​Эксперты спрогнозировали победителя матча Португалия – Чехия
18:09 · Чемпионат Европы 2024
Кафельников оценил перспективы Украины на Евро-2024 1
Все новости