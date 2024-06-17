УЕФА предъявил обвинения Сербии

УЕФА открыл дисциплинарное производство по итогам воскресного матча чемпионата Европы между сборными Сербии и Англии. Футбольному союзу Сербии предъявлены два обвинения из-за поведения болельщиков. Первое обвинение связано с бросками посторонних предметов, а второе – со скандированием провокационных кричалок.

В пресс-релизе УЕФА также отмечается, что инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведёт расследование по поводу предполагаемого дискриминационного поведения.

Напомним, что сборная Англии обыграла Сербию со счётом 1:0. Автором гола стал полузащитник Джуд Беллингем.

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