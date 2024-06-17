Украина обновила антирекорд Евро

Сборная Украины ещё ни разу не проводила матч чемпионата Европы без пропущенного гола. В 12 играх на главном турнире континента «жёлто-синие» пропустили 22 гола в 12 матча.

Только две команды ни разу не играли на ноль на чемпионатах Европы. Это сборные Исландии (5 матчей) и Северной Македонии (3 матча). На этот факт обращают внимание специалисты статистики из Opta. Словом, украинская национальная команда обновила антирекорд.

Напомним, что в понедельник сборная Украины крупно – со счётом 0:3 – проиграла Румынии. Теперь команда Сергея Реброва будет готовиться к игре против Словакии, которая пройдёт в пятницу, 21 июня.