Словакия шокировала Бельгию быстрым голом на Евро-2024

В понедельник вечером на Евро-2024 проходит матч между сборными Бельгии и Словакии. Команда Доменико Тедеско активно начала игру и даже создала несколько моментов, но на седьмой минуте счёт открыли словаки.

После грубейшей ошибки Жереми Доку около своей штрафной игрок сборной Словакии получил пас и нанёс удар по воротам. Вратарь Коэн Кастельс отбил мяч в сторону, после чего с добивания точно пробил Иван Шранц. Бельгийцы апеллировали насчёт офсайда, но гол оказался чистым.

Следить за игрой между сборными Бельгии и Словакии можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.