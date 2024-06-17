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Чемпионат Европы по футболу 2024

Игрока Шотландии дисквалифицировали на два матча Евро-2024

17 Июня 2024 • 18:59 Комментировать
Шотландия
...
Швейцария
1 4.50 X 3.65 2 1.85
19.06 22:00

В первом матче на чемпионате Европы – 2024 сборная Шотландии крупно – со счётом 1:5 – проиграла Германии. Уже в концовке первого тайма защитник шотландской команды Райан Портеус получил красную карточку за грубое нарушение правил против Илкая Гюндогана.

Дисциплинарный комитет УЕФА назначил для Портеуса дисквалификацию сроком на два матча. Таким образом, футболист пропустит оставшиеся матчи Шотландии на групповой стадии Евро-2024 против Швейцарии и Венгрии. Снова сыграть на турнире Портеус сможет только в том случае, если команда пройдёт в 1/8 финала.

Матч Шотландия – Швейцария пройдёт в среду, 19 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Шотландии Райан Портеус

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Рискованная ставка и прогноз на матч Шотландия – Швейцария Евро-2024 – 19 июня 2024
16 Июня
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Актуальная ставка и прогноз на матч Шотландия – Швейцария Евро-2024 – 19 июня 2024
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ШОТЛАНДИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
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