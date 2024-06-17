Игрока Шотландии дисквалифицировали на два матча Евро-2024

В первом матче на чемпионате Европы – 2024 сборная Шотландии крупно – со счётом 1:5 – проиграла Германии. Уже в концовке первого тайма защитник шотландской команды Райан Портеус получил красную карточку за грубое нарушение правил против Илкая Гюндогана.

Дисциплинарный комитет УЕФА назначил для Портеуса дисквалификацию сроком на два матча. Таким образом, футболист пропустит оставшиеся матчи Шотландии на групповой стадии Евро-2024 против Швейцарии и Венгрии. Снова сыграть на турнире Портеус сможет только в том случае, если команда пройдёт в 1/8 финала.

Матч Шотландия – Швейцария пройдёт в среду, 19 июня.