Игрок Украины Яремчук: «Счёт на табло – 0:3, мы были хуже»

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук дал комментарий после поражения от Румынии со счётом 0:3 в первом матче на чемпионате Европы – 2024.

«Счёт на табло – 0:3. Мы проиграли, были хуже. Никаких оправданий нам нет. Мы сегодня не показали свою игру, не выполнили установку тренера. Румыны заслуженно победили. Нужно поговорить в раздевалке и двигаться дальше.

Мы перегорели? Сложно ответить по горячим следам. Неправильно говорить на эмоциях. Могу сказать: мы проиграли, а румыны выиграли. Поздравляем их с победой. Нам нужно сосредоточиться на своей игре. Нужно обсудить всё и ответить не на словах, а на деле», - сказал Яремчук в эфире Megogo.