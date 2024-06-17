Румыния одержала самую крупную победу на чемпионатах Европы

В стартовом матче группы Е чемпионата Европы, прошедшем в Мюнхене, сборная Румынии забила три безответных мяча украинцам. Начало положил ещё в первом тайме Николай Станчу, а после перерыва Рэзван Марин и Денис Дрэгуш довели дело до крупного счёта.

Таким образом, сборная Румынии неожиданно начала турнир со своей самой крупной победы за всё время участия в финальных частях чемпионатов Европы. В своём следующем матче румынская команда сыграет со сборной Бельгии, это случится через пять дней - 22 июня, в субботу.

Также в группе состоит ещё и сборная Словакии, которая сегодня сыграет с Бельгией.