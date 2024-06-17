Зинченко: «Стыдно смотреть в глаза болельщикам»

Защитник национальной сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий после крупного поражения от Румынии в первом матче на чемпионате Европы - 2024. Как известно, украинская сборная проиграла со счётом 0:3.

«Не знаю, что сказать. Стыдно смотреть в глаза болельщикам, которые приехали нас поддержать. Могу только сказать, что мы отдалим все силы, чтобы выиграть следующий матч и сохранить какие-то шансы на выход из группы», - сказал Зинченко в эфире Megogo.

Второй матч на Евро-2024 сборная Украины проведёт в пятницу, 21 июня. Команда Сергея Реброва будет играть против Словакии.