Определён лучший игрок матча Румыния – Украина

В понедельник на чемпионате Европы в Германии состоялся стартовый матч квартета под буквой Е. В нём сборная Румынии сенсационно разгромила Украину со счётом 3:0. Лучшим игроком этого поединка был признан атакующий полузащитник румынской сборной Николае Станчу. Именно он открыл счёт в этой игре на 29-й минуте, когда нанёс шикарный удар из-за пределов штрафной площади в левую «девятку».

Во втором туре группового этапа Евро-2024 сборная Румынии будет играть против Бельгии. Матч состоится в субботу, 22 июня, и стартует в 22:00 по московскому времени. Теперь шансы румын на выход из группы серьёзно выросли.