«Жёлто-синим» звёздам тут не место: четыре лучших игрока матча Румыния – Украина

Ставим оценки футболистам за матч Евро-2024

Вы скажете, у румын был Коман! Но это не тот. Марин и Ман? Сбитые лётчики Серии А. Драгус вообще мало кому известен. Главной звездой сборной Румынии считается Раду Дрэгушин, совсем недавно уехавший в АПЛ, но и его скиллов особо не потребовалось. Украинские звёзды показали что-то несуразное.

Довбик (лучший бомбардир Ла Лиги), Мудрик (один из трансферных рекордов «Челси»), Лунин (победитель Лиги чемпионов, вратарь «Реала»), Зинченко (третий год отчаянно бьётся за золото АПЛ), Матвиенко, Степаненко, Цыганков, Ярмоленко, Судаков, Яремчук, Малиновский – никого из них в позитивных отзывах не будет.

Кто же добрался до хороших оценок? Давайте разбираться. Пройдёмся по самым ярким персоналиям отчётного матча Евро-2024.

Статистика матча: владение мячом – 32:68, удары по воротам – 10:12, в створ – 5:2, угловые – 4:8. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

ЧЕТЫРЕ ЛУЧШИХ ИГРОКА МАТЧА РУМЫНИЯ – УКРАИНА

НИКОЛАЕ СТАНЧУ – 7,5. Начнём с румынского центра поля – спокойного, монолитного. И первым выделим капитана, который продемонстрировал тонну радиоуправляемых ударов. Гол-шедевр оформил Станчу, ошибка обороны Украины даже отходит на второй план.

Шикарно крутил с углового, опасно исполнял стандарты, регулярно заставлял нервничать Андрея Лунина. Ещё и в борьбе был максимально неуступчив – выиграл пять эпизодов из шести.

РЭЗВАН МАРИН – 7,5. Коллега Станчу по центру поля и результативному действию. Рэзван Марин чётко сыграл «второй темп», реализовав свой момент. К тому моменту он уже покрыл огромный объём беговой работе – почти в каждой точке поля от своей штрафной до чужой оказывался Марин, всех страховал.

ДЕНИС ДРАГУС – 7,5. Форвард, который на правом фланге обороны отрабатывал чаще, чем на родной позиции. Драгуш чётко исполнял тренерскую задачу – помогал в опеке Мудрика, создавал плотность на краю, прессинговал.

Успевал справляться и с прямыми обязанностями: четыре раза удачно пошёл в дриблинг, заработал два штрафных удара, реализовал единственный момент.

ДЕННИС МАН – 8,5. Архитектор румынских атак. Идеальный тайминг в передачах, всегда замечает подключение партнёров. Деннис Ман сегодня создал все три гола, дважды отметившись голевой передачей. И это при 13 точных передачах в принципе. Просто каждый пас Мана нацелен на обострение, созидание – этим его футбол особенно ценен.