​Эксперты спрогнозировали победителя матча Португалия – Чехия

В заключительном матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в среду, 18 июня 2024 года, между собой сыграют сборные Португалии и Чехии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Португалии одержит победу в предстоящем поединке с вероятностью в 64,6%, ничейный исход встречи оценён в 21,1%, а вот победа сборной Чехии возможна с вероятностью около 14,3%.

Прямую трансляцию матча Португалия – Чехия и составы команд вы сможете найти на нашем портале.