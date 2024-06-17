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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Эксперты спрогнозировали победителя матча Португалия – Чехия

17 Июня 2024 • 18:11 Комментировать
Португалия
...
Чехия
1 1.53 X 4.50 2 6.70
18.06 22:00

В заключительном матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу в среду, 18 июня 2024 года, между собой сыграют сборные Португалии и Чехии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Португалии одержит победу в предстоящем поединке с вероятностью в 64,6%, ничейный исход встречи оценён в 21,1%, а вот победа сборной Чехии возможна с вероятностью около 14,3%.

Прямую трансляцию матча Португалия – Чехия и составы команд вы сможете найти на нашем портале.


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