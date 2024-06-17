Кафельников оценил перспективы Украины на Евро-2024

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников сделал публикацию в социальных сетях на тему понедельничного матча чемпионата Европы - 2024 между сборными Румынии и Украины.

«Украина не пройдёт групповой этап Евро», - написал Кафельников.

Напомним, что сборная Украины проиграла Румынии, причём крупно – со счётом 0:3. Кафельников свою публикацию оставил по ходу второго тайма матча, когда «жёлто-синие» пропустили два гола друг за другом.

Впереди у сборной Украины матчи Евро-2024 против Словакии (21 июня) и Бельгии (26 июня). Команде Сергея Реброва нужно проделывать работу над ошибками.