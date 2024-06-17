Сборные Бельгии и Словакии объявили составы

Во втором матче понедельника на чемпионате Европы будут играть сборные Бельгии и Словакии. Стартовые составы команд уже известны, и мы приводим их ниже.

Сборная Бельгии выйдет на футбольное поле в таком составе: Кастелс, Кастань, Дебаст, Фас, Карраско, Онана, Мангаля, де Брёйне, Доку, Троссар, Лукаку.

Стартовый состав сборной Словакии будет таким: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко, Лоботка, Куцка, Дуда, Шранц, Гараслин, Боженик.

Матч между сборными Бельгии и Словакии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResut.