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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии

17 Июня 2024 • 17:54 Комментировать (7)
Румыния
3:0
Украина
окончен

Сборные Румынии и Украины сошлись в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 17 июня.

Протокол игры  
Румыния3:0Украина
(1:0) Станчу Николае29'  
(2:0) Марин Рэзван53'  
(3:0) Драгус Денис57'  
Ницэ ФлоринРатиу АндрейДрэгушин РадуБурка АндрейБанку НикусорМарин Мариус 75' (Рус Адриан ( 75') Ман Деннис 62' (Михэйлэ Валентин ( 62') Марин Рэзван  79'Станчу Николае 87' (Раковитан Богдан ( 87') Коман Флоринел 62' (Хаджи Янис ( 62') Драгус Денис 75' (Пушкаш Георге ( 75')
Запасные: Тарновану СтефанЧикылдэу АлександруАлибек ДенисОлару ДариусСореску ДеянБирлигея ДаниэльМогос ВасилеМолдован ХорациуШут АдрианНеделчару Ионуц
Лунин АндрейКонопля Ефим  67' 72' (Тымчик Александр ( 72') Забарный ИльяМатвиенко НиколайЗинченко АлександрШапаренко Николай 63' (Яремчук Роман ( 63') Степаненко Тарас 62' (Бражко Владимир ( 62') Цыганков Виктор 63' (Ярмоленко Андрей ( 63') Судаков Георгий 83' (Малиновский Руслан ( 83') Мудрик МихаилДовбик Артём
Запасные: Бондарь ВалерийЗубков АлександрТрубин АнатолийБущан ГеоргийТаловеров МаксимСидорчук СергейМихайличенко БогданСваток АлександрМиколенко ВиталийВанат Владислав
17 июня. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

Сборная Румынии неожиданно и очень уверенно выиграла отборочную группу со Швейцарией и давненько уже не играла официальных матчей. А в товарищеских прям расстроила, ведь были ничьи с Лихтенштейном и Северной Ирландией, поражение от Колумбии. Именно с таким багажом румыны подходили к игре с Украиной, которая продралась на Евро-2024 в жёстких противостояниях плей-офф с Исландией и Боснией.

Старт матча показал, что «жёлто-синие» всё равно считают себя фаворитом. Украинцы забрали мяч у победителя отборочной группы, а румыны приняли правила игры. Правда, темп был ужасающе низким, передачи Мудрика и Судакова постоянно шли мимо адресатов, а забросы выглядели читаемо. Сборная Румынии просто смотрела за активностью соперника, выжидала. И выждала.

Ошиблась самая громкая фамилия, победитель Лиги чемпионов. Матвиенко, конечно, подставил с передачей, но вынос Андрея Лунина был ещё хуже. Точно в ноги Ману мяч последовал, Деннис моментально сыграл на Станчу, а тот оформил крутейший удар в «девятку». Лунин отчаянно возвращался в створ, прыгал, но такое не достать – 1:0. И оба участника гола могли ещё по одному забивать до перерыва: Ман после смещения с фланга пробил рядом со штангой, а Станчу от углового флага закрутил точно в дальний угол – мяч только чиркнул по штанге.

Голы посыпались во втором тайме. И тут уже не было ошибок или «случайных» ударов – румыны атаковали размашисто, уверенно. Ратиу справа обыгрался с Маном, Деннис увидел забегание по центру и вложил мяч в ногу Марину. Рэзван пробил в падении, но попал точно в угол – 2:0. Тут уже Украина рассыпалась. В одной из следующих атак Ман без препятствий оказался на штанге и прострелил сквозь Матвиенко, а Драгус просто пробил с метра по пустым воротам – 3:0.

На этом игра и закончилась, хотя для Украины будто и не начиналась. Совсем демотивированные игроки Реброва не знали, что делать. Румыны не старались добивать, но могли. Николае Станчу вновь отлично исполнил дальний удар, со штрафного закрутив мяч в ближний угол – мяч содрогнул сетку с внешней стороны. В самой концовке могли и «жёлто-синие» рассчитывать на гол престижа, но удивил Мудрик. Довбик идеально всё сделал, из центра отдав налево. Михаил разогнался, получил шикарную позицию для удара, однако метров с четырёх пальнул выше.

Фееричным разгромом начинает Евро-2024 сборная Румынии. Бельгии предстоит напрячься со Словакией, чтобы догнать их по разнице мячей.

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Сборная Украины Сборная Румынии

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Комментарии (7) Все комментарии
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CELTIC FROST
17 Июня 2024 в 18:23
Каким бы Мудриком ты не был, Конопля до добра не доведет
CELTIC FROST
17 Июня 2024 в 18:19
РебровДырТим#
CELTIC FROST
17 Июня 2024 в 18:15
Зрада или ржака? Вот это подтвердили свой статус... коллективных мудриков. Румыны... так организованно и терпеливо сыграть. Так использовать ошибки соперника. Неожиданно сильно.
Антидыня
17 Июня 2024 в 18:13
Без таблеток Лобановского я результат не харантирую)
ингерман
17 Июня 2024 в 18:08
ай жаль плиточнег-степаныч кудыть-та пропал.. антиресна была бы паслухаць.. хе..
TEREX
17 Июня 2024 в 18:21
дык бро..)) ане са сваршыкам михалычам фуцбол глидели вмести..)) таперича ниделю их ни увидим..))
ингерман
17 Июня 2024 в 18:01
ай у укров в нападении - лапша
в защите - муйня
на варотах - ..уйня..
с 0-3 вряд ли даже с 3 месца выйдут..
абсалютна бизвольна сыграле.. кхе-кхе..
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