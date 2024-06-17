Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии

Сборные Румынии и Украины сошлись в рамках чемпионата Европы по футболу. Матч группового этапа состоялся 17 июня.

Сборная Румынии неожиданно и очень уверенно выиграла отборочную группу со Швейцарией и давненько уже не играла официальных матчей. А в товарищеских прям расстроила, ведь были ничьи с Лихтенштейном и Северной Ирландией, поражение от Колумбии. Именно с таким багажом румыны подходили к игре с Украиной, которая продралась на Евро-2024 в жёстких противостояниях плей-офф с Исландией и Боснией.

Старт матча показал, что «жёлто-синие» всё равно считают себя фаворитом. Украинцы забрали мяч у победителя отборочной группы, а румыны приняли правила игры. Правда, темп был ужасающе низким, передачи Мудрика и Судакова постоянно шли мимо адресатов, а забросы выглядели читаемо. Сборная Румынии просто смотрела за активностью соперника, выжидала. И выждала.

Ошиблась самая громкая фамилия, победитель Лиги чемпионов. Матвиенко, конечно, подставил с передачей, но вынос Андрея Лунина был ещё хуже. Точно в ноги Ману мяч последовал, Деннис моментально сыграл на Станчу, а тот оформил крутейший удар в «девятку». Лунин отчаянно возвращался в створ, прыгал, но такое не достать – 1:0. И оба участника гола могли ещё по одному забивать до перерыва: Ман после смещения с фланга пробил рядом со штангой, а Станчу от углового флага закрутил точно в дальний угол – мяч только чиркнул по штанге.

Голы посыпались во втором тайме. И тут уже не было ошибок или «случайных» ударов – румыны атаковали размашисто, уверенно. Ратиу справа обыгрался с Маном, Деннис увидел забегание по центру и вложил мяч в ногу Марину. Рэзван пробил в падении, но попал точно в угол – 2:0. Тут уже Украина рассыпалась. В одной из следующих атак Ман без препятствий оказался на штанге и прострелил сквозь Матвиенко, а Драгус просто пробил с метра по пустым воротам – 3:0.

На этом игра и закончилась, хотя для Украины будто и не начиналась. Совсем демотивированные игроки Реброва не знали, что делать. Румыны не старались добивать, но могли. Николае Станчу вновь отлично исполнил дальний удар, со штрафного закрутив мяч в ближний угол – мяч содрогнул сетку с внешней стороны. В самой концовке могли и «жёлто-синие» рассчитывать на гол престижа, но удивил Мудрик. Довбик идеально всё сделал, из центра отдав налево. Михаил разогнался, получил шикарную позицию для удара, однако метров с четырёх пальнул выше.

Фееричным разгромом начинает Евро-2024 сборная Румынии. Бельгии предстоит напрячься со Словакией, чтобы догнать их по разнице мячей.