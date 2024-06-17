Румыния громит Украину

Продолжается матч первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 между сборными Румынии и Украины. Немногие в этом поединке ставили на румын, но они забили два гола ударами из-за пределов штрафной площади, а на 57-й минуте и вовсе довели дело до разгрома.

Деннис Ман как-то слишком уж легко обыграл нескольких соперников справа в чужой штрафной площади и сделал пас во вратарскую площадь. Там Денис Драгус без проблем отправил мяч в пустые ворота.

Следить за игрой между сборными Румынии и Украины можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.