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Чемпионат Европы по футболу 2024

Румыния громит Украину

17 Июня 2024 • 17:21 Комментировать
Румыния
3:0
Украина
окончен

Продолжается матч первого тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 между сборными Румынии и Украины. Немногие в этом поединке ставили на румын, но они забили два гола ударами из-за пределов штрафной площади, а на 57-й минуте и вовсе довели дело до разгрома.

Деннис Ман как-то слишком уж легко обыграл нескольких соперников справа в чужой штрафной площади и сделал пас во вратарскую площадь. Там Денис Драгус без проблем отправил мяч в пустые ворота.

Следить за игрой между сборными Румынии и Украины можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Украины Сборная Румынии

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