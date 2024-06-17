Румыния забила второй гол Украине – снова из-за штрафной

Сборная Румынии играет вторым номером в матче Евро-2024 против Украины, но хорошо пользуется своими шансами. На 53-й минуте «трёхцветные» упрочили своё преимущество в счёте. После отскока Рэзван Марин решился на удар с довольно дальней дистанции, и мяч влетел в левый угол. Голкипер Андрей Лунин сыграл не лучшим образом – игровой снаряд пролетел под ним.

Напомним, что первый гол сборная Румынии в первом тайме тоже забила посредством удара из-за пределов штрафной площадки.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче Румыния – Украина можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.