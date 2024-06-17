Агбонлахор: «Почему не заменили Кейна?»

Известный в прошлом футболист Габриэль Агбонлахор не понимает, почему главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт не заменил нападающего Гарри Кейна в первой игре на Евро-2024 против Сербии.

«Почему нельзя было заменить Кейна? Нужно было, чтобы кто-то бегал сзади – Уоткинс или Тони. Особенно Уоткинс с его скоростью. Нужно было выпускать его на поле. Если Кейн не готов на 100% то не обязательно, чтобы он проводил на поле все 90 минут в каждом матче. Нужно было делать замену», - сказал Агбонлахор talkSPORT.

Напомним, что Англия обыграла Сербию со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Джуд Беллингем.