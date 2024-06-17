Божович назвал немцев «нацистами»

Известный футбольный тренер Миодраг Божович дал комментарий по поводу решения УЕФА ввести запрет на флаги России. Появилась информация, что сотрудники стадиона в Мюнхене будут забирать российские флаги, если увидят их на матче Украины против Румынии, который проходит в понедельник.

«Меня вообще не удивляет, почему в Германии начали запрещать российские флаги на Евро. Немцы как были нацистами, так и остались. Прочитайте книги по истории, и сделайте выводы, что это за страна и люди», - цитирует Божовича Sport24.

Добавим, что в настоящий момент сборная России не участвует в турнирах УЕФА и ФИФА. Причина заключается в санкциях, которые в отношении Российского футбольного союза были введены больше двух лет назад.

УЕФА ввёл запрет на флаги России