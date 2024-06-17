Румыния повела в матче с Украиной после красивого гола

В понедельник на чемпионате Европы - 2024 играют сборные Румынии и Украины. Команда Сергея Реброва доминировала, но на 29-й минуте открыть счёт удалось румынам. Голкипер Андрей Лунин ошибся, выбив мяч на соперника. Через мгновение мяч попал к Николае Станчу, и тот нанёс шикарный удар в левую «девятку» со средней дистанции.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче сборных Румынии и Украины на Евро-2024 можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что в одной группе с командами Румынии и Украины выступают сборные Бельгии и Словакии – они сыграют позже.