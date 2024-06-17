Роналду обратился к сыну

Нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях перед стартом на чемпионате Европы. Звёздный футболист обратился к своему сыну, которому исполнилось 14 лет.

«Не могу поверить, что тебе уже 14 лет, как быстро летит время. Поздравляю, мой напарник! Папа тебя очень любит», - написал Роналду.

Первый матч на Евро-2024 сборная Португалии проведёт во вторник, 18 июня. Криштиану Роналду и компания будут играть против Чехии. Также в этой группе выступят национальные команды Турции и Грузии.

Напомним, что на клубном уровне Роналду играет за «Аль-Наср» с начала 2023 года.