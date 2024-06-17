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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду обратился к сыну

17 Июня 2024 • 16:26 Комментировать (1)
Португалия
...
Чехия
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18.06 22:00

Нападающий «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду сделал публикацию в социальных сетях перед стартом на чемпионате Европы. Звёздный футболист обратился к своему сыну, которому исполнилось 14 лет.

«Не могу поверить, что тебе уже 14 лет, как быстро летит время. Поздравляю, мой напарник! Папа тебя очень любит», - написал Роналду.

Первый матч на Евро-2024 сборная Португалии проведёт во вторник, 18 июня. Криштиану Роналду и компания будут играть против Чехии. Также в этой группе выступят национальные команды Турции и Грузии.

Напомним, что на клубном уровне Роналду играет за «Аль-Наср» с начала 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Alex1972
17 Июня 2024 в 16:55
Сын : А ты точно папа?.. 🤭🍓
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