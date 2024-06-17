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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бывший тренер ЦСКА предложил болеть за Украину на Евро-2024

17 Июня 2024 • 16:11 Комментировать
Румыния
1:0
Украина
1 4.40 X 3.50 2 1.95
перерыв

Тренер Виктор Ганчаренко, известный главным образом по работе в ЦСКА, предложил на чемпионате Европы поболеть за сборную Украины. На слова белорусского специалиста в эфире Okko обратил внимание телеграм-канал «Первый спорт».

Ганчаренко сказал, что на Евро-2024 будет поддерживать украинскую команду, поскольку в её составе «все наши фамилии».

В настоящий момент Виктор Ганчаренко не имеет клубной прописки. Недавно белорусский специалист был уволен из «Урала».

В понедельник сборная Украины проводит матч против Румынии. Следить за игрой можно в текстовой трансляции, а портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сборная Украины Виктор Ганчаренко ещё теги

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РУМЫНИЯ УКРАИНА
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