Бывший тренер ЦСКА предложил болеть за Украину на Евро-2024

Тренер Виктор Ганчаренко, известный главным образом по работе в ЦСКА, предложил на чемпионате Европы поболеть за сборную Украины. На слова белорусского специалиста в эфире Okko обратил внимание телеграм-канал «Первый спорт».

Ганчаренко сказал, что на Евро-2024 будет поддерживать украинскую команду, поскольку в её составе «все наши фамилии».

В настоящий момент Виктор Ганчаренко не имеет клубной прописки. Недавно белорусский специалист был уволен из «Урала».

В понедельник сборная Украины проводит матч против Румынии. Следить за игрой можно в текстовой трансляции, а портале LiveResult.