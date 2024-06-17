Сербия обратилась в УЕФА из-за жеста журналиста из Албании

В воскресенье на чемпионате Европы – 2024 проходил матч между сборными Сербии и Англии. К сожалению, на стадионе не обошлось без политических «разборок». Так, например, сербские фанаты скандировали с трибун фразу о том, что Косово является частью Сербии. А албанский журналист Арлинд Садику в прямом эфире показал в адрес болельщиков сборной Сербии жест, изображающий орла – символ Албании.

Сербский футбольный союз обратился в УЕФА с требованием лишить журналиста Садику аккредитации на турнир. Провокации болельщиков – не лучшее качество для журналиста.

Напомним, что Сербия проиграла Англии со счётом 0:1.