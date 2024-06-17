Нидерландец Бейл: «У нашей страны хорошие шансы выиграть Евро»

Нидерландский защитник самарских «Крыльев Советов» Гленн Бэйл высказался о шансах команды его страны выиграть чемпионат Европы – 2024.

«У Нидерландов классная команда и игроки. У нас хорошие шансы, чтобы победить на Евро», - цитирует Бейла Sport24.

Бейл отметил, что сборной Нидерландов было тяжело в первой игре чемпионата Европы против Польши, но победа стала хорошим результатом.

Напомним, что сборная Нидерландов в воскресенье добилась волевой победы над Польшей со счётом 2:1. Теперь Рональд Куман будет готовить команду к игре против Франции. Этот матч пройдёт в пятницу, 21 июня.