В сборной Украины объяснили ситуацию с флагом Румынии

Перед первым матчем сборной Украины на Евро-2024 обсуждаемой стала форма, в которой сыграет команда. По фото показалось, что на футболке изображён флаг Бельгии вместо флага Румынии. Оказалось, что фото просто были сделаны при плохом освещении.

«На футболке всё правильно. Это просто передача света. Первое фото было сделано на предматчевой встрече, где не было яркого света – получился эффект сепии. Мы прекрасно знаем цвета флагов всех стран», - написал в социальных сетях пресс-секретарь Украинской ассоциации футбола Александр Гливинский.

И ведь действительно – на изначальных фотографиях форма сборной Украины казалась больше серой, чем синей. Но серого цвета формы у украинской команды нет.

Форма сборной Украины стала обсуждаемой из-за флага

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