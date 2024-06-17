Сборные Румынии и Украины объявили составы на матч Евро-2024

В самом раннем матче понедельника на Евро-2024 сыграют сборные Румынии и Украины. За час до игры стартовые составы команд уже известны.

Сборная Румынии выйдет на поле в таком составе: Ницэ, Ратиу, Дрэгушин, Бурка, Банку, М. Марин, Р. Марин, Ман, Станчу, Коман, Драгус.

В стартовый состав сборной Украины, в свою очередь, попали следующие игроки: Лунин, Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко, Степаненко, Шапаренко, Судаков, Цыганков, Мудрик, Довбик.

Матч между сборными Румынии и Украины стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.