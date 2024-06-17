Денис Попов тактически разобрал матч Сербия – Англия

Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал игру в матче чемпионата Европы между сборными Сербии и Англии (0:1).

- Не сказать, чтобы совсем скучный матч. В принципе, игра-то динамичная была. Англичане, забив быстрый гол, всё-таки старались играть более сдержанно и рационально. Сербы во втором тайме добавили, стремились больше атаковать, но не хватало им заключительной передачи и активных индивидуальных действий. Плюс у сборной Англии на сегодняшний день есть такой игрок, как Беллингем, который здорово выглядел, брал на себя много игры и забил гол. В любом случае нужно отдать должно сербам – у них были подходы, однако недоставало реализации.

- Результат закономерный?

- Если в целом взять, то да. Если брать саму тактику, то англичане играли в четыре защитника. 4-2-3-1, при глубокой обороне в низком блоке 4-5-1. Сербы в первом тайме играли по схеме 5-4-1 в низком блоке, рассчитывая на быстрые ответные атаки. У них на поле было трое нападающих – Митрович, Влахович и Милинкович-Савич, но впереди оставался только Митрович, а те двое отрабатывали в обороне, что для них не очень свойственно. У англичан же был один Кейн на острие. Во втором тайме сербы перестроились и стали играть в уже более атакующей манере 3-4-3.

На мой взгляд, сербы начали игру слишком низко в обороне. Скорее всего, это и привело к пропущенному мячу. В дальнейшем, особенно после 60-й минуты, после замен, они перестроились на более атакующую структуру 3-4-3. А англичане стали обороняться всей десяткой на своей половине поля. Если ещё рассматривать пропущенный гол сербов, то там была ошибка центральных полузащитников, бросивших опорную зону, куда здорово ворвался Беллингем и забил гол, прозевали его, – отметил Попов.

После первого тура сборная Англии единолично лидирует в группе С, сборная Сербии занимает в квартете последнее место.